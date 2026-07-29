普通交付税、繰り上げ交付へ＝高市政権初の大地震対応―熊本震度７

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政府は２９日、熊本県内で最大震度７を観測した地震を受け、非常災害対策本部の会合を首相官邸で開いた。本部長の高市早苗首相は「なお助けを待つ方々がおられ、時間との勝負だ」と述べ、救命・救助に全力を挙げるよう指示。支援物資を「プッシュ型」で送りつつ、被災自治体を財政面で支援するため、普通交付税を繰り上げ交付すると表明した。

昨年１０月の高市政権発足後、大型の危機管理対応は初めて。発生当日の２８日に続き、２９日も木原稔官房長官や片山さつき財務相、小泉進次郎防衛相らと対応を協議した。

首相は対策本部会合で、食料や水、トイレットペーパー、電源車などを被災自治体の要請を待たずに現地へ送る「プッシュ型支援」に取り組んでいると説明。インフラ復旧や「良好な避難環境」の確保、車中泊の被災者に向けてガソリン供給に万全を期すことも指示した。記者団の取材に対しては、被災者に熱中症への注意を呼び掛けた。

政府は被災地に、デジタル庁職員らで構成する「災害派遣デジタル支援チーム」（Ｄ―ＣＥＲＴ）を初めて送った。被災状況やニーズの把握、システムの緊急構築などデジタル面でも支援する。

非常災害対策本部の会議で発言する高市早苗首相（左から２人目）＝２９日午後、首相官邸

非常災害対策本部の会議で発言する高市早苗首相（左から２人目）＝２９日午後、首相官邸

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