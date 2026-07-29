震度１以上の揺れ１９５回＝地震活動活発―気象庁

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熊本県で最大震度７の揺れを観測した地震の震源付近やその周辺では、地震活動が活発に続いている。気象庁によると、今回の地震をはじめ、体に感じる震度１以上の揺れは２９日午後２時までに１９５回観測された。うち、震度５弱は３回、震度４は１１回に上った。

同庁は、揺れの強かった地域では、家屋倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているとして、今後の地震活動や雨の状況に注意し、危険な場所に立ち入らないよう呼び掛けている。

２８日に記者会見した気象庁の清本真司地震津波対策企画官は、今回の地震の活動域は熊本県内陸から八代海にかけての約５０キロと広範囲にわたると指摘。今後について、「地震が発生する場所や規模によっては、今回の地震よりも強く揺れる場合がある」と話し、地震発生から約１週間は最大震度７程度の地震に注意が必要とした。

今回の震源の近くには、２０１６年に一部区間がずれ動いて震度７を引き起こしたと考えられている日奈久断層帯がある。清本企画官はこの断層帯が今回もずれ動いたかはまだ分からないとしつつ、「日奈久断層帯に沿って地震活動が活発になっているように見える」とも述べた。

熊本県で震度７を観測した地震について説明する気象庁の清本真司地震津波対策企画官＝２８日、東京都港区

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