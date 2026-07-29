続く断水、給水車に列＝停電も、厳しい避難生活―熊本地震被災地

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２８日に震度７の揺れを観測した熊本県宇城市。２９日昼、宮崎県から来た国土交通省の給水車が市役所に到着すると、被災者らが列をつくった。

１８リットルのポリタンクを持参した同市の自営業男性（７０）は「断水して飲み水がなくなった。コンビニにも何もなく、困っていたのでありがたい。いつまで続くか分からず、なくなったらまた給水を受けたい」とタオルで汗を拭った。

約５００人が避難した同市の小川防災拠点センターでは断水や停電が続き、住民らは暑さの中、エアコンが使えない厳しい生活を余儀なくされた。食料は施設の備蓄品を活用するなどして対応しているという。

同じく震度７の揺れを観測した氷川町の医療機関「八代北部地域医療センター」には２８日夕の地震発生後、患者が夜通し訪れた。職員は「大半は軽傷だったが、院内は混乱状態だった」と振り返る。

震度６強の揺れに襲われた八代市。避難所として開放された代陽コミュニティセンターには、断水のため簡易トイレが設置されている。男性職員は「次はいつ水や食料が入ってくるのかが分からない。余震も続いており不安だ」と語った。

震度６強を観測した熊本市南区のコンビニエンスストアでは、店員が散乱した商品の片付けに追われる中、次々に訪れた客が水やパン、カップラーメンなどを買い求めた。男性店長（６４）は「弁当は平常通り届く見込みだ。余震に備えつつ営業を続けたい」と力を込めた。

宇城市役所で給水車に並ぶ被災者ら＝２９日午後、熊本県宇城市

地震で崩れた道路＝２９日午後、熊本県氷川町

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