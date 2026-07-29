トヨタ九州、工場再停止＝半導体関連各社、被害確認急ぐ―熊本震度７

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熊本県で震度７の揺れを観測した地震から一夜明けた２９日、半導体関連各社は、同県に集積する工場を停止して被害の確認に追われた。一方、トヨタ自動車はいったん稼働を再開したものの、再び停止。部品メーカーなど供給網全体の被災状況が見えていないためで、九州地方の製造業の生産再開には時間がかかる可能性がある。

トヨタ自動車九州（福岡県宮若市）は、福岡県内３工場の稼働を２９日朝に再開したものの、夕方に再停止した。ひとまず３１日まで停止する予定だが、８月以降の稼働は未定という。

ダイハツ工業も、再開した大分工場（大分県中津市）を再び停止。久留米工場（福岡県久留米市）とともに３１日まで停止する。ホンダは２９日夕方までとしていた熊本製作所（熊本県大津町）の停止期間を３１日まで延長した。日産自動車も、福岡県内の２工場で、３０日と３１日に一部ラインの稼働を停止する。

一方、熊本県内にある半導体各社の操業は多くが止まったまま。ルネサスエレクトロニクスは２９日、川尻工場（熊本市）と錦工場（錦町）の設備の確認を開始。空調や電力供給に問題はないが、壁面に亀裂や一部で漏水がみられるという。

ソニーグループの半導体子会社は、熊本テクノロジーセンター（菊陽町）の被害を確認中。三菱電機も熊本にある半導体２工場の操業を止めている。東京エレクトロンは、合志事業所（合志市）と大津事業所（大津町）について、週明けの本格再稼働に向けて準備している。

半導体受託生産世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は、熊本工場（菊陽町）について、水や電力の供給や安全性に関わるシステムは正常に稼働しているものの、「製造装置の調整作業に一定の時間を要する」との見通しを示した。隣接地で建設中の第２工場は工事を一時中止したが、安全を確認した上で工事を再開したという。

また、八代工場（八代市）の煙突が損壊した日本製紙は、設備などの詳細な被害状況を把握できていない。三菱ケミカルグループは熊本工場（宇土市）の窓ガラスが割れるなどしており、再開は未定としている。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＥＰＡ時事）

半導体受託生産世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の熊本工場＝２９日午後１２時２７分、熊本県菊陽町（時事通信チャーター機より）

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