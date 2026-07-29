八代市、北東に８７センチ動く＝地殻変動、国土地理院が観測―熊本震度７

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熊本県で最大震度７を観測した２８日の地震について、国土地理院は２９日までに、全地球測位システム（ＧＰＳ）などを使った電子基準点の地震前後のずれを計測した結果、同県八代市で地盤が北東方向に約８７センチ動いたと発表した。

地理院は全国約１３００カ所に電子基準点を設けて地殻変動を観測。２０１６年の熊本地震の際には、南阿蘇村で約９７センチの変動が観測された。

地理院によると、八代市にある「千丁」基準点の動きが最も大きく、北東方向に約８７センチ動くとともに、約３２センチ沈降。熊本市南区の「城南」基準点で北に約４３センチ、八代市の「泉」基準点で南に約１７センチ動くなど大きな地殻変動が観測された。

基準点の変動から算出するモデル計算で、震源となった断層は長さ約３２キロ、幅約７．９キロで、約２．２メートル動いたと推定された。

一方、観測衛星「だいち２号」が撮影したレーダー画像の分析では、震源に近い日奈久断層帯の北西部で最大５０センチ、南東部で最大１０センチの変動が見られた。

地震で崩落した熊本城の石垣付近を歩く人たち＝２８日、熊本市中央区

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