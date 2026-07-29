日本人、１億２０００万人割れ＝過去最大９１万人減―外国人４００万人超・総務省

Newsfrom Japan

総務省は２９日、住民基本台帳に基づく今年１月１日現在の人口を発表した。日本人は前年比９１万６７４４人（０．７６％）減の１億１９７３万６４８３人で、１７年連続の減少。減少幅は過去最大で、１億２０００万人を割った。外国人は前年比３５万３６９６人（９．６２％）増の４０３万１１５９人と、外国人の集計を始めた２０１３年以降最多を更新し、４００万人を超えた。

外国人人口は、コロナ禍後の２３年から増え続けている。２５年の国外からの転入者数は７２万９８８人で過去最多を更新した。

日本人人口を都道府県別で見ると、東京は３年連続で増加した一方、４６道府県は減少が続いた。東京は同１万２５４０人（０．０９％）増の１３２９万３８５１人で、全体の１１．１０％を占める。減少率は秋田の１．９５％が最大で、青森と高知がともに１．７０％と続いた。

２５年の日本人出生数は６７万４６７人で過去最少を更新し、死者数は１５９万３４７５人だった。死者数が出生数を上回る「自然減」は９２万３００８人。都道府県別では、自然増の都道府県はゼロ。転入者数が転出者数を上回る「社会増」は７都府県で、最も多いのは東京の６万６６６１人だった。

日本人と外国人を合わせた総人口は、前年比５６万３０４８人（０．４５％）減の１億２３７６万７６４２人だった。うち東京、名古屋、関西の三大都市圏は６５９７万９２７２人。６年連続で減少したものの、全人口の５割超を占める。

都道府県別の総人口では、３都府県が増加。東京は同７万５０１９人（０．５４％）増の１４０７万７５５３人だった。大阪が同３３６５人（０．０４％）増の８７７万５３２６人と増加に転じ、千葉は６３１万３７４８人で同２１６９人（０．０３％）増だった。

２０２５年２月、東京都内の道路を横断する歩行者（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]