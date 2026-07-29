国産ロケット「Ｈ３」で月面着陸へ＝２８年打ち上げ―アイスペース

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宇宙ベンチャー企業アイスペースは２９日、２０２８年に予定している月面着陸船の打ち上げに、日本の基幹ロケット「Ｈ３」を採用すると発表した。打ち上げ輸送サービス契約を三菱重工業と締結した。アイスペースが国産ロケットを利用するのは初めてで、「純国産」で月面輸送の実現を目指す。

アイスペースは、過去２回、米スペースＸ社のロケット「ファルコン９」を使って月面着陸船を打ち上げたが、いずれも着陸に失敗している。Ｈ３は宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業が開発を担っており、２８年の打ち上げではアイスペースの新型着陸船「ウルトラ」を搭載する。

東京都内で記者会見したアイスペースの袴田武史最高経営責任者（ＣＥＯ）は、日本の技術で月面着陸を目指す意図について「安全保障上、大きな意義がある」と説明。その上で、「日本の宇宙産業は次のステージへ進むことができる」と強調した。

Ｈ３ロケットを使った打ち上げ輸送サービス契約を結んだアイスペースの袴田武史ＣＥＯ（右）と三菱重工業の五十嵐巌宇宙事業部長＝２９日午前、東京都中央区

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