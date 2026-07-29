３人死亡、「深くおわび」＝当日３０００人利用、客全員避難―爆発巡りイオン社長会見・熊本震度７

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熊本県の最大震度７の地震を巡り、イオンモール熊本（嘉島町）で起きた爆発事故について、イオンの吉田昭夫社長は２９日、熊本市内で記者会見した。専門店の店員３人の死亡が確認されたとした上で、「尊い命が失われた事態を招き、大変重く受け止めている。ご遺族に深く、深くおわび申し上げる」と謝罪した。

イオン側は会見で、当日の２８日は客約３０００人が施設を利用していたと説明。地震発生から約３０分後の午後５時ごろ、従業員らは利用客を全員、屋外に避難させ、本社に「客の避難は終わり、従業員もほぼ完了した」と報告していたと明らかにした。

爆発は同日午後５時５０分ごろ、施設２階で発生した。警察・消防に通報後、専門店２０４店の店員とイオングループの従業員約２７００人の安否を確認。当時、店員８人が施設内にいたとみられ、これまでに３人の死亡と１人の心肺停止を確認した。依然３人の安否が分かっていないとしている。

マニュアルでは地震などで避難後、施設内に戻らないと定めているというが、吉田社長は「少数の人が残っていたのか、いったん避難して戻ったのかは確認できていない」と話した。

爆発が起きた場所は、施設の外に設置されているＬＰガスのタンクから飲食店エリアへの供給経路の途中とみられ、ガス漏れの可能性が高いとした。吉田社長は「人命救助を最優先した上で消防と情報共有し、原因究明に最善の努力をしたい」と語った。

イオンモール熊本の爆発事故について会見する吉田昭夫イオン社長＝２９日午後、熊本市中央区

イオンモール熊本の爆発事故に関する会見で頭を下げる吉田昭夫イオン社長（中央）ら＝２９日午後、熊本市中央区

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