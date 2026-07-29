「日奈久断層帯の一部が活動」＝政府調査委が見解―熊本震度７

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最大震度７が観測された熊本県の地震を受け、政府の地震調査委員会の臨時会が２９日、開かれた。会合後の記者会見で小原一成委員長（東京大名誉教授）は２０１６年の熊本地震でも震源断層となった「日奈久断層帯」の一部が活動して起きたとの見解を示した。

日奈久断層帯は熊本県益城町から八代海にかけて北東―南西方向に伸びる活断層で、全長は約８１キロ。１６年熊本地震の最初の最大震度７の地震では、北東端の一部が活動した。

小原委員長は、１６年の熊本地震との関連について「１０年前の活動と比べると、今回の活動は南西側に位置している」とした上で、「まさに（同じ）日奈久断層帯で、隣接しているところで起きているので、関係していると言ってよい」と述べた。

同断層帯はさらに南西の八代海まで延びており、今回の地震で活動していない部分も残っている。今後について小原委員長は「いつかは分からないが、再び大きな地震が発生する可能性がある。日ごろの備えを強化していただきたい」と呼び掛けた。

熊本地震について記者会見する地震調査委員会の小原一成委員長＝２９日夜、文部科学省

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