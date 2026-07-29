「日奈久断層帯の一部が活動」＝政府調査委が見解―熊本震度７

社会 暮らし

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

最大震度７が観測された熊本県の地震を受け、政府の地震調査委員会の臨時会が２９日、開かれた。会合後の記者会見で小原一成委員長（東京大名誉教授）は２０１６年の熊本地震でも震源断層となった「日奈久断層帯」の一部が活動して起きたとの見解を示した。

日奈久断層帯は熊本県益城町から八代海にかけて北東―南西方向に伸びる活断層で、全長は約８１キロ。１６年熊本地震の最初の最大震度７の地震では、北東端の一部が活動した。

小原委員長は、１６年の熊本地震との関連について「１０年前の活動と比べると、今回の活動は南西側に位置している」とした上で、「まさに（同じ）日奈久断層帯で、隣接しているところで起きているので、関係していると言ってよい」と述べた。

同断層帯はさらに南西の八代海まで延びており、今回の地震で活動していない部分も残っている。今後について小原委員長は「いつかは分からないが、再び大きな地震が発生する可能性がある。日ごろの備えを強化していただきたい」と呼び掛けた。

熊本地震について記者会見する地震調査委員会の小原一成委員長＝２９日夜、文部科学省熊本地震について記者会見する地震調査委員会の小原一成委員長＝２９日夜、文部科学省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

時事通信ニュース