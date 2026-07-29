【動画】イオンモールで爆発　日本製紙、工場の煙突倒壊　トヨタ・ホンダ、工場停止　熊本地震

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熊本県で震度７の揺れを観測した２８日午後の地震では、被災地の商業施設や工場が被害を受け、安否確認に追われるなど、経済活動に影響が広がっている。イオンは、イオンモール熊本（同県嘉島町）で爆発が発生。従業員の安否が不明との情報がある。日本製紙の八代工場（同県八代市）でも煙突が倒壊するなど甚大な被害を受けた。トヨタ自動車やホンダは工場の稼働を停止した。

イオンは、イオンモール熊本の被害状況について「地震後にお客さまと従業員が施設外に避難し、その後爆発した。被害については確認中」と説明しているが、従業員２０～３０人が安否不明との情報がある。日本製紙は煙突が倒壊した八代工場で数名の安否が分かっておらず、被害の状況を調べている。映像は、イオンモール熊本。【時事通信映像センター】

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