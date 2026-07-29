【動画】死亡１３人、安否不明者の捜索続く　イオンモールと日本製紙工場　９８００人避難・熊本震度７

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熊本県内で最大震度７を観測した地震で、警察や消防、自衛隊は２９日も安否不明者の捜索を続けた。高市早苗首相は同日、午前８時半時点で関連の調査中も含め死者が１３人に上ると明らかにした。被災したイオンモール熊本（嘉島町）と日本製紙八代工場（八代市）で多数が安否不明となり、うちイオンモールで２人の死亡が確認された。県内では多数の救助要請が相次いだが、被害の全容は明らかになっておらず、県災害対策本部が確認を急いでいる。

日本製紙八代工場でも煙突が倒壊し、１１人が閉じ込められたという。うち２人は心肺停止の状態で救助され、２人が重症、残る７人が安否不明になっている。映像は、捜索が続く日本製紙八代工場（警察庁提供）【時事通信映像センター】

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