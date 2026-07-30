熊本地震、死者３４人に＝連日の猛暑、１万人近く避難―発生３日目、断水・停電続く

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熊本県内で最大震度７を観測した地震で、県災害対策本部は３０日、午後３時時点での死者が関連調査中も含め３４人、重症が５人と発表した。不明者の捜索は地震発生３日目も行われ、被害の全容は依然として判明していない。断水や停電は続き、今後も猛暑日が続くと予想される中、１万人近くが避難を余儀なくされている。

高市早苗首相は３０日午後の政府対策本部会議で、県庁に現地本部を設けるとし、「緊密に連携し、ニーズを踏まえ政府一丸となって取り組む」と述べた。

県災対本部によると、人的被害は１２０人に上った。死者は八代市１１人、嘉島町７人、氷川町４人、宇城市２人、甲佐町１人。残る９人はがれきの中から見つかるなどしたが、災害との関連を調査中という。

嘉島町の死者７人は爆発が起きたイオンモール熊本の従業員らで、崩落した現場から計１２人が救助されていた。煙突が倒壊した日本製紙八代工場（八代市）では、救助された１０人のうち、８人の死亡が確認された。他に安否不明が１人いるとみられ、捜索が続けられている。

各地で民家が倒壊したり、橋の支柱が倒れたりしているが、家屋などの被害状況は判然としていない。

避難者は避難所４０６カ所に９４５０人が身を寄せている。

ライフラインも寸断され、熊本市や宇城市、宇土市、八代市、氷川町などの少なくとも７万９７００戸で断水。停電は宇城市と八代市、氷川町の１万２０００戸余りで、３１日夕の復旧を見込む。

宇城市や八代市、御船町の病院も被災し、入院患者を別の病院に搬送する対応が取られた。災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などが県外から支援に入り活動している。

現地では連日、最高気温が３５度以上と予想され、県は自衛隊の協力を得て避難所や福祉施設に簡易型クーラーを設置する。

地震は２８日午後４時２７分ごろ発生。熊本地方を震源とし、宇城市と氷川町で震度７、八代市や熊本市などで同６強を観測した。

倒壊した家屋で続く救助活動＝３０日午前、熊本県八代市

イオンモール熊本で救助活動を行う消防隊員ら＝３０日午前、熊本県嘉島町

地震で倒壊した日本製紙八代工場の煙突＝２８日午後、熊本県八代市（八代広域行政事務組合消防本部提供）

家屋が倒壊し、救助活動が続く現場＝３０日午前、熊本県八代市

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