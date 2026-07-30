政府、来年度予算で脱「シーリング」＝成長効果を重視―概算要求基準

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政府は３０日、２０２７年度予算の概算要求基準を閣議了解した。新設する「強く豊かな日本」投資枠にはシーリング（要求上限）を設けず、補正予算に依存してきた政策を当初予算に計上する方針を打ち出した。概算要求総額は過去最大だった２６年度の約１２２兆円を上回る公算が大きい。

概算要求基準は、各省庁が翌年度予算を財務省に要求する際のルールで、高市政権下での取りまとめは初めて。各省庁は８月末までに要求を提出、財務省による査定を経て年末までに予算案を決定する。市場では、積極財政と財政健全性を両立できるかに厳しい目が向けられている。

臨時閣議に先立ち開かれた経済財政諮問会議で、高市早苗首相は「もはやシーリングと呼ぶべきものはない」と述べ、「大切なことは、財政支出の額ではなく、その経済成長に与える効果だ」と強調。成長力強化に資する施策に重点配分する考えを示した。

新設する投資枠は、経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」を踏まえ、危機管理や成長分野への投資など潜在成長率の引き上げにつながる施策を対象とする。複数年度計画に基づく施策を基本とし、金額を示さない「事項要求」も容認。安全保障上、特に重要な分野については、特別会計で別枠管理とする。

社会保障費では、年金・医療などの自然増を３９００億円程度と見込む。裁量的経費は、２６年度当初予算額に対して２０％増までの要望を認め、経済・物価動向を踏まえた増額要求も引き続き容認する。

経済財政諮問会議で発言する高市早苗首相＝３０日午前、首相官邸

経済財政諮問会議で発言する高市早苗首相（右から２人目）＝３０日午前、首相官邸

首相官邸＝東京都千代田区

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