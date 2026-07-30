松本剛明さん死去、６７歳＝元外相・総務相
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
外相や総務相を務めた元自民党衆院議員の松本剛明（まつもと・たけあき）さんが２７日午後３時４５分、筋萎縮性側索硬化症のため東京都内の病院で死去した。６７歳。同氏の事務所が３０日に発表した。体調悪化を理由に今年２月投開票の衆院選に出馬せず、政界を引退した。
通夜は８月６日午後６時から、告別式は同７日午前１１時半から、いずれも東京都港区芝公園４の７の３５の増上寺光摂殿で執り行われる。喪主は妻孝子（たかこ）さん。後日、地元でお別れの会を開催する予定。
東京都出身。日本興業銀行勤務を経て、父・松本十郎防衛庁長官の秘書官を務めた。００年衆院選で民主党公認で兵庫１１区から立候補し初当選。党政調会長や衆院議院運営委員長などを歴任し、菅直人内閣だった１１年、外国人献金問題で辞任した前原誠司氏の後任の外相に就任した。
１５年、共産党との連携に反発して民主を離党。１７年に自民に入党し、麻生派に所属した。岸田文雄内閣で総務相を務めた。衆院当選９回。高祖父は初代首相の伊藤博文。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]