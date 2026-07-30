ＳＮＳの中傷、五輪以上＝ＪＯＣなどが報告書―サッカーＷ杯

Newsfrom Japan

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）と日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）は３０日、選手に対する誹謗（ひぼう）中傷対策事業の報告書を公表した。大規模国際大会の期間中、ＳＮＳの投稿を監視。サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会では、今年のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックを上回る投稿数と中傷コメントが確認された。

中傷とみなされた投稿は全体の１％程度にとどまり、担当者は「本当に応援の声が多かったが、ネガティブな意見が選手（の心）に深く突き刺さるのは事実。対策したい」と述べた。

投稿内容の分析結果は、今秋の愛知・名古屋アジア大会にも生かされる。ＪＯＣ理事で大会組織委のアスリート委員長を務める谷本歩実さんは、「国内の大会は内容が異なる。（昨年の）世界陸上東京大会を参考にしながら、選手が安心して試合に挑む体制を整えたい」と話した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]