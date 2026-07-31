消費減税、賛否の溝深く＝自民、党内論議に着手

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自民党は３１日、党税制調査会などの合同会議を開き、２年間に限った食料品の消費税減税について党内論議に着手した。圧勝した２月の衆院選で公約に掲げたことを理由に、高市早苗首相（党総裁）の判断を支持する意見が出た。２年後に税率を戻すことの難しさや、財源が示されていないことを問題視する声も上がり、賛否の溝の深さが浮き彫りとなった。

合同会議は約５０人が出席し、予定の１時間を３０分ほどオーバーした。首相に近い高鳥修一衆院議員は「衆院選で信任を得た。『約束を守りたい』という首相を尊重したい」と主張。猪口邦子元少子化担当相は「首相の決断を支持する。不退転の決意でやり抜く必要がある」と語った。「国民は減税を求めている」との意見もあった。

これに対し、中谷元・前防衛相は「財源を示していない。これでは責任ある決定はできない」と指摘。稲田朋美元政調会長は「困っている人に手厚くするためには、一律の減税よりも給付の方がいい」と語った。公約との整合性については「約束違反と言われても、国民にとって一番良いことをやっていくべきだ」との認識を示した。

複数の出席者によると、賛成意見がやや多かったという。ただ、高鳥氏はＸ（旧ツイッター）に、賛成意見を述べた１８人のうち１４人が首相を支援する議員グループ「保守団結の会」のメンバーだと書き込んだ。消極的賛成だという中堅は「反対論は分かるが、首相が決断した以上、ひっくり返す方がダメージだ」と語った。

合同会議に先立つ党税調の幹部会合では「６割が減税反対」（小野寺五典税調会長）だったという。特に、首相と保守的な政治信条が重なり、昨年の参院選の前に消費税廃止を訴えた西田昌司参院議員は、「税率を戻しても戻さなくても大混乱になる。判断を間違えると取り返しがつかない」と反対論を展開した。

自民党の税制調査会と社会保障制度調査会の合同会議で発言する小野寺五典税制調査会長（中央）＝３１日午前、東京・永田町の同党本部

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