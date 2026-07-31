猛暑の捜索続く、７２時間経過＝死者３５人、避難９０００人超―熱中症に警戒・熊本

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熊本県で最大震度７を観測した地震から４日目となる３１日も、消防や警察などは安否不明者の捜索を続けた。県災害対策本部によると、関連調査中を含む死者は３５人。生存率が急激に下がるとされる地震の発生から「７２時間」が経過した後も、不明者の発見に全力を挙げた。猛暑の中、９０００人以上が避難生活を送っており、県などは熱中症に警戒を呼び掛けている。

爆発事故で２階部分が崩落したイオンモール熊本（嘉島町）では、これまでに１２人が救助され、７人の死亡が確認された。警察、自衛隊、消防はがれきの撤去作業を進め、取り残されている人がいないか捜索した。

県対策本部は、死者３５人のうち男女２７人の身元を確認。八代市で３０～９０代の２０人、氷川町で５０～９０代の４人、宇城市で６０～７０代の２人、甲佐町で２０代の男性１人が死亡した。イオンモール熊本で死亡した７人の身元確認を急いでおり、１人については地震との関連を調査中という。

３１日午後３時時点で３７４カ所に避難所が開設され、９１３４人が身を寄せた。避難所を利用せず車中泊をする人も多く、被災地では最高気温が３５度以上の猛暑日となる所が続出した。

県は熱中症やエコノミー症候群予防で、こまめな水分補給などを推奨するチラシを作成し、避難所などで配布。ホームページやＳＮＳでも対策を促している。

停電は３１日に解消したが、断水は７万９１００戸に上る。同日朝からは、九州新幹線の博多―熊本間が本数を減らして再開した。

地震は２８日午後４時２７分ごろ発生。熊本地方を震源とし、宇城市と氷川町で震度７、八代市や熊本市、嘉島町などで震度６強を観測した。

爆発で建物が激しく損傷した「イオンモール熊本」で活動する自衛隊員＝３１日午前、熊本県嘉島町

爆発で建物が激しく損傷した「イオンモール熊本」で活動する消防隊員＝３１日午前、熊本県嘉島町

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