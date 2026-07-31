電動自転車、「モペット」に改造か＝ベトナム人逮捕、ＳＮＳで集客―大阪府警

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電動アシスト自転車を運転免許が必要なペダル付き電動バイク「モペット」に改造したとして、大阪府警交通捜査課は３１日までに、道交法違反（整備不良など）容疑で、大阪府高石市高師浜、会社員グエン・タイン・タイ容疑者（２７）らベトナム籍の男２人を逮捕した。

同課によると、タイ容疑者らは約３年前からＳＮＳで客を集めて約１７０台の改造を請け負い、計約４００万円を売り上げたという。「生活費や仕送りを増やしたかった」などといずれも容疑を認めている。

逮捕容疑は１～２月、客のベトナム籍の女３人と共謀し、ペダルをこがずにモーターの力で走行できるスロットルを電動アシスト自転車３台に装着するなどし、ペダル付き電動バイクに改造した疑い。同課は女３人についても、改造自転車を運転したとして同法違反容疑で書類送検した。

改造自転車の見た目は電動アシスト自転車とほぼ同じだが、速度は約２倍の時速３０キロほどだという。タイ容疑者らはＳＮＳに改造の動画を投稿して宣伝していたが、府警のサイバーパトロールで発覚。潜在的な危険性が高いとみて、立件に至った。

大阪府警が押収した、電動アシスト自転車を違法改造して作ったペダル付き電動バイク「モペット」（同府警提供）

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