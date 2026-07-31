金融政策、現状を維持＝物価上振れ「これまで以上に意識」―植田日銀総裁、利上げ継続姿勢

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日銀は３１日の金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。６月に政策金利を約３１年ぶりに１％程度に引き上げた効果を見極める必要があると判断した。記者会見した植田和男総裁は、「これまで以上に物価の上振れリスクを意識する必要がある」と述べ、過度な物価上昇が経済へ悪影響を及ぼさないか注視する考えを示した。

現状維持には植田総裁ら８人が賛成。高田創審議委員は１．２５％への利上げを提案したが、反対多数で否決された。

植田総裁は会見で、引き続き利上げを継続する姿勢を示した上、「金融環境が緩和的過ぎると思えば、利上げのペースを速めることも十分あり得る」と語った。その判断に関しては、中東情勢や人工知能（ＡＩ）関連の需要、為替相場が経済や物価に与える影響を重視すると強調した。

高市政権が食料品の消費税減税を打ち出したことについては、「現時点で（影響を）申し上げられる段階には来ていない」と述べるにとどめたが、「中長期的な財政健全化について、政府が十分な信認を確保することは重要だ」と指摘した。

日銀は、最新の景気予測「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」も公表。原油高の一服などを背景に、２０２６年度の実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率見通しを従来の０．５％から０．６％へ引き上げた。

一方、消費者物価指数（生鮮食品を除く）上昇率の２６年度見通しは２．８％から２．５％に下方修正。政府による夏場の電気・ガス代負担緩和策などを踏まえたものだが、企業の賃金・価格改定の積極化や円安により、基調的な物価上昇率が「２％の安定目標を超えて上振れていくリスクがある」と明記した。

金融政策決定会合を終え、記者会見する日銀の植田和男総裁＝７月３１日午後、日銀本店

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