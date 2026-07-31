【動画】アウディ、新型「Ａ６」試乗＝エンジン車歴代最高の空力性能

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日本市場で７年ぶりに全面刷新したアウディの新型セダン「Ａ６」に２８日、静岡県小山町などで試乗した。新型は、同社のエンジン搭載モデルとして歴代最高の空力性能を実現。優れた静粛性と快適な乗り心地を実感した。価格は８８５万円（税込み）から。

Ａ６は、１９６８年の初代登場以来、世界で１０００万台以上を販売してきた同社の中核モデル。新型は、２．０リッターターボのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをそろえ、いずれもマイルドハイブリッドを組み合わせた。四輪駆動のみを設定する。

ガソリンモデルは最高出力２７２馬力、最大トルク４００Ｎｍ、ディーゼルモデルは最高出力２０４馬力、最大トルク４００Ｎｍを発揮。必要に応じて前輪駆動に切り替わり、燃費向上を図る。

試乗車は、「ＴＦＳＩ ｑｕａｔｔｒｏ ２００ｋＷ」。走り出しはマイルドハイブリッドの効果もあって軽快。操縦性も自然で、カーブでは狙ったラインをスムーズにトレースした。スポーツ走行向けのドライブモードに切り替えると、アクセル操作に機敏に反応し、力強い加速を見せた。【時事通信社】

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