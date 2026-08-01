危険な暑さ、断水続く被災地＝初の週末、ボランティア開始―イオンモール捜索は終了・熊本震度７

Newsfrom Japan

熊本県で最大震度７を観測した地震の被災地は１日、発生後初の週末を迎えた。断水が続く中、９０００人以上の避難者に、連日の猛暑日が追い打ちをかけている。県災害対策本部によると、関連調査中を含めた地震の死者は３６人。一部自治体では災害ボランティアの活動が始まった。

死者３６人のうち身元が確認できたのは２７人で、２人については地震との関連を調査中。県は身元確認を急ぐ一方、氏名は遺族の同意を得てから公表する方針を示している。

１日午後２時時点で避難所は２１８カ所に設置され、９０６８人が身を寄せる。停電はおおむね復旧したが、空調を求めて車中泊で暑さをしのぐ人も多い。

気象庁によると、今月１～６日にかけて最高気温が３５度以上の猛暑日となり、３日は４０度の酷暑日となる見通し。危険な暑さがしばらく続くとして、熱中症予防を呼び掛けている。

断水は６万９４００戸に上り、復旧のめどは立っていない。災対本部は国と県、市町村の情報を一元的に集約し、優先すべき給水車の派遣先を調整するなど給水支援を強化している。

益城町では１日にボランティアセンターを開設。壊れた家財道具の運び出しなど、復旧に向けた取り組みが始まった。嘉島町、御船町でもボランティアの募集が始まっている。

爆発事故が起きたイオンモール熊本（嘉島町）では、警察や消防、自衛隊による捜索活動が１日正午に終了。がれきの撤去などを進めた結果、取り残された人はいないと判断された。

熊本県で最大震度７を観測した地震発生後初の週末を迎え、ボランティアの受け付けをする人たち＝１日午前、熊本県益城町

熊本県で最大震度７を観測した地震発生後初の週末を迎え、ボランティアの受け付けをする人たち＝１日午前、熊本県益城町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]