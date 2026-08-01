ＡＩ、将来は友人や家族に＝４人に１人が回答―時事世論調査

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人間のように会話のやりとりが可能なチャットＧＰＴなどの生成ＡＩ（人工知能）を使っている人は３割を超え、進化した将来のＡＩは友人や家族の代わりになると思う人が４人に１人を占めることが、時事通信の「コミュニケーション」に関する調査で分かった。

生成ＡＩを「使っている」との回答は３０．８％で、「使っていない」は６７．８％だった。年齢別では、１８～２９歳が５３．３％、３０歳代が５６．２％と半数を超え、４０歳代も４７．４％と高かった。５０歳代は２７．４％、６０歳代でも２１．９％だった。

使っている人に用途を八つの選択肢から複数回答で聞くと、最多は「仕事のツール」の６４．７％。以下、「掃除や料理など家事について聞く」３５．３％、「時事問題について質問」２７．１％、「音楽や推しなど、自分の趣味についての雑談」２１．７％、「恋愛や仕事の悩みや愚痴を聞いてもらう」１２．８％などの順だった。

全員に対して、将来さらに進化したＡＩが登場したら、友人や家族の代わりになるかと聞いたところ、「なると思う」は２４．９％、「ならないと思う」は６５．１％だった。「なると思う」は１８～２９歳では３２．５％、３０歳代は３０．１％、４０歳代で２９．２％、５０歳代でも３１．４％を占めていた。

調査は６月１２～１５日、全国の１８歳以上の２０００人に個別面接方式で行い、有効回収率は５７．１％。

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