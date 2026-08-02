熱中症死か、初の災害関連疑い＝車中泊の７０代、死者３８人に―２次避難へ準備急ぐ・熊本地震６日目

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熊本県内で最大震度７を観測した地震で、県災害対策本部は２日、死者が２人増え、災害との関連調査中も含め３８人になったと発表した。このうち、車中泊をしていた７０代女性が熱中症の疑いで亡くなり、今回の地震で、避難生活の身体的・精神的負担などが原因の「災害関連死」とみられる初めてのケースという。暑さが増すと予想される中、県や国は２次避難に向けた準備を急ぐ。

発生６日目となる２日午後の時点で、人的被害は１５２人、住宅被害は４０４２棟、断水は約４万６７００戸。避難所２０６カ所に８５５６人が身を寄せる一方、車中泊など自主避難者は把握されていない。

県災対本部によると、７０代女性は７月３０日に車中避難中に発見され、その後に死亡が確認された。車はガス欠によりエアコンが作動していなかったという。県は災害関連死の可能性があるとしており、自治体が審査会で今後正式に判断する。

気象庁によると、２日は人吉市とあさぎり町で３９．２度を観測し、最高気温４０度以上の「酷暑日」に迫った。他に熊本市３８．９度、甲佐町３７．４度、八代市３６．８度、益城町（熊本空港）で３６．２度となった。熊本市は６日にかけて猛暑日が続く見込み。特に３日は県内観測史上初となる酷暑日が予想され、熱中症への警戒が呼び掛けられた。

災害関連死を防ぐため、県と国は２次避難に向けた準備を進めている。ホテルや旅館など７３施設、最大約２２００人分を確保できる見通しで、高齢者らの移動手段を検討している。応急仮設住宅は３日、宇城市（５０戸）と氷川町（２０戸）で建設に着手し、９月中の完成を目指す。

死亡が新たに確認されたもう１人は、宇城市で被災した８０代男性。判明している住宅被害は全壊１８１棟、大規模半壊２０棟などで、分類未確定が約１９００棟に上る。

災害ボランティアの募集は益城、嘉島、御船３町に加え、宇城市と宇土市、美里町、甲佐町でも始まった。

気象庁によると、今回の地震後、体に感じる震度１以上の地震が２日午後３時時点で３６０回発生。震度５弱は５回、震度４は１６回に上った。

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