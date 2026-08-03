酷暑の被災地、熊本４０．３度＝ホテル避難受け付け、仮設建設始まる―４日で地震１週間

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熊本県で最大震度７を観測した地震の被災地は３日も厳しい暑さとなり、熊本市で最高気温４０．３度を記録、県内で観測史上初の酷暑日となった。発生から４日で１週間。８５００人以上が避難生活を続ける中、県は被災者をホテルなどで受け入れる２次避難の受け付けを開始し、宇城市と氷川町では仮設住宅の建設も始まった。

県災害対策本部によると、３日午前時点で、災害との関連調査中も含めて死者は３８人。このうち熱中症で死亡したとみられる７０代女性は、今回の地震で初となる災害関連死の可能性がある。

住宅被害は４６２２棟、断水は約４万６７００戸で確認。開設された２０６カ所で８５５６人が避難生活を続けるが、ほかに車中泊を続ける自主避難者もいる。

県内では同日、菊池市も４０．２度の酷暑日となったほか、甲佐町で３９．８度が観測されるなど、最高気温が３５度以上の危険な暑さが続いている。県はこうした状況を踏まえ、宇土市、宇城市、八代市、氷川町にあるホテルなど宿泊施設への避難を促す「ホテル避難」の受け付けを新たに始めた。

県によると、今回の地震によるすべての被災者が対象で、３日から避難所でチラシを配布し、申請フォームなどから登録できるようにした。ホテルや旅館側の受け入れが決まれば、早ければ４日から入居が可能になる見通し。

今後はコールセンターの設置も進めるといい、木村敬知事は２日、「できるだけ早く入れるように準備を進める」と報道陣に話した。

また被害が大きかった宇城市と氷川町では、応急仮設住宅の建設も始まった。宇城市に５０戸、氷川町に２０戸整備し、９月以降に入居可能になる予定という。

厳しい暑さの中、給水所を訪れた人たち＝３日午前、熊本県宇城市

仮設住宅の建設工事が始まり、建物の区画を確認する担当者ら＝３日午後、熊本県宇城市

仮設住宅の建設工事が始まったグラウンド＝３日午後、熊本県宇城市

厳しい暑さの中、倒壊した建物を片付ける人たち＝３日午後、熊本県八代市

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