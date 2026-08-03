損壊家具や廃材、次々と＝災害ごみ受け入れ開始―震度７の熊本県氷川町

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震度７の揺れを観測した熊本県氷川町では３日、倒壊家屋などから出た災害ごみの受け入れが始まった。仮置き場となった竜北グラウンドには、壊れた家具や廃材などが次々と搬入された。

住民らの車が長蛇の列をつくったため、受け付けは予定より１０分早められ、午前８時５０分ごろ始まった。同６時半ごろに到着した同町の無職畑野明生さん（８０）は、自宅の障子や壊れた陶器類を持ち込んだ。「受け入れがやっと始まってうれしいが、まだまだ片付けに時間がかかる」と疲れた様子で話した。

同町の男性（７１）は、倒壊した自宅のタンスや棚を軽トラックの荷台に積んで来場した。「家の中は、しっちゃかめっちゃかだ」とだけ語り、荷下ろし作業を黙々と進めた。自宅の瓦がほとんど落ちたという男性（７５）は「自宅は築１００年以上だったので悲しい」とつぶやいた。

受け入れは午後も続いた。会社員の中村歩夢さん（２０）は、被災した祖母の家や自宅にあったタンスと玄関マットなどを捨てに来た。すべて捨てるには３、４回搬入する必要があるが、グラウンドに続く道路には車が長い列をなしており、「この渋滞は何とかならないか」とため息をついた。

仮置場に搬入される災害ごみ＝３日午前、熊本県氷川町

仮置場に積み上がる災害ごみ＝３日午前、熊本県氷川町

仮置き場に持ち込まれた災害ごみ＝３日午前、熊本県氷川町

災害ごみを仮置き場に搬入する順番を待つ車＝３日午後、熊本県氷川町

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