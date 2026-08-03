国指定文化財など被害５３件＝世界遺産も損傷、確認急ぐ―文化庁・熊本震度７

Newsfrom Japan

熊本県内で最大震度７を観測した地震では、国指定文化財や登録有形文化財も倒壊や一部損傷、傾斜などの被害を受けた。文部科学省の３日時点のまとめで、被害報告は計５３件に上り、世界遺産の構成資産も含まれている。文化庁は文化財鑑査官らを現地に派遣し被害の確認を急ぐ。

文化庁などによると、熊本、福岡、長崎、鹿児島各県で被害が確認された。５３件の内訳は、国指定文化財が国宝３件、重要文化財１１件、特別史跡１件、史跡１３件、名勝２件で、登録有形文化財が２３件。今後さらに増える可能性がある。

熊本県内の被害は４８件。国の名勝「松浜軒」（八代市）で建物が倒壊したり、外壁やガラスが損傷したりしたほか、江戸時代の趣を残す庭園の池も水位が一時低下したという。国の登録有形文化財「氷川町まちつくり酒屋」（旧井芹家住宅、氷川町）では、主屋（おもや）が大きく傾斜するなどした。

２０１６年の熊本地震で被災し復旧作業中だった熊本城（熊本市）は、石垣の一部が数十カ所にわたり崩落。天守閣にもひびが入った。５２年度の復旧完了計画が延びる可能性がある。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を構成する三角西港（宇城市）、万田坑（荒尾市）の施設ではガラス割れなどの被害が出た。国宝の「青井阿蘇神社」（人吉市）と「通潤橋」（山都町）の一部建物でも傾斜などの被害が確認された。

地震で倒壊した国の名勝「松浜軒」＝７月２９日、熊本県八代市

地震で倒壊した国の名勝「松浜軒」＝７月２９日、熊本県八代市

地震で崩れた熊本城の石垣。右奥は天守閣＝７月２８日、熊本市中央区

石垣の一部が崩れた熊本城＝７月２９日、熊本市中央区（時事通信チャーター機より）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]