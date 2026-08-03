キオクシアに３６０億円賠償命令＝米地裁が判決

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【シリコンバレー時事】米南部テキサス州の連邦地裁は２日までに、半導体メモリー大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）傘下の事業会社と米国子会社が、米衛星通信会社バイアサットの特許を侵害したと認定し、約２億２９００万ドル（約３６０億円）の損害賠償金を支払うよう命じる判決を下した。７月１６日に地裁の陪審が侵害の認定と損害賠償を認める評決を出していた。

キオクシアＨＤは日本時間３日、控訴することなどを含め、「あらゆる法的措置を講じる」と発表した。２０２６年４～６月期決算で、損害賠償金額に相当する約２億２９００万ドルを訴訟損失引当金として計上しているという。

訴訟はバイアサットが２１年１１月に提起。キオクシアが、バイアサットの保有するメモリー半導体上のデータのエラー訂正に関する特許を侵害する製品を米国内で製造・販売するなどしていたと訴えていた。（了）

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