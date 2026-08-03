日産４～６月期、２年ぶり黒字＝３７億円、米関税負担減や円安で

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日産自動車が３日発表した２０２６年４～６月期連結決算では、純損益が３７億６１００万円の黒字（前年同期は１１５７億５８００万円の赤字）だった。４～６月期としては、２年ぶりに黒字に転換した。米関税負担の減少や円安による収支改善効果があった。世界販売台数は減少したが、日・米・中国の主要市場で販売も増加に転じた。

本業の収支を示す営業損益は７７８億８９００万円の黒字（同７９１億２４００万円の赤字）。日米合意に基づく自動車関税の引き下げなどによる米関税負担の改善効果が８００億円弱あったほか、円安など為替変動によって利益が３５０億円押し上げられた。販売車種構成の見直しやコスト削減も寄与した。売上高は前年同期比９．５％増の２兆９６４２億円だった。

日産は昨年５月、大規模なリストラ策を発表した。イバン・エスピノーサ社長は会見で、４～６月期に６００億円のコスト削減を実施したと説明。「（経営再建へ）進歩の兆しがみられる。コスト削減は目標に向けて順調に進んでいる」と評価した。

日産自動車本社＝横浜市西区

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