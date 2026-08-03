児童の性的画像加工、被害１２３件＝生成ＡＩ悪用、上期倍に―警察庁

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生成ＡＩ（人工知能）などを使い１８歳未満の児童の画像を加工する「性的ディープフェイク」について、警察庁は３日、今年上半期（１～６月）に全国の警察で取り扱った事案が１２３件に上ったと発表した。生成ＡＩの普及や機能向上が被害急増の背景にあるとみられ、昨年同期の６０件から倍増。昨年１年間の１１４件も上回った。

警察庁によると、被害者別では中学生が最多で７９件。高校生３８件、小学生３件、不明３件で中高生が９割超を占めた。

加害者は、被害者の同級生や同じ学校の生徒らが８３件。ＳＮＳなどで知り合った人物が７件。街頭などで面識のない児童の姿を盗撮して加工したケースも４件あった。６月末までに２人が書類送検され、他にも捜査が続いている。

警察庁の担当者は「違法なＡＩ利用について周知啓発を進めるとともに、悪質な事例は捜査し、厳しく取り締まりたい」と話している。

警察庁＝東京都千代田区

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