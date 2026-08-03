避難後、戻るように指示＝イオン爆発で従業員２人死亡―所属会社が謝罪・熊本地震

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「イオンモール熊本」（熊本県嘉島町）が爆発した事故で、施設に入る雑貨店の運営会社「ハビタ」（熊本市）は３日、地震後に屋外避難した女性従業員２人のうちの１人に対し、施設内に戻って売上金を金庫に移すよう指示したと明かした。その後、２人は爆発に巻き込まれ死亡。同社の湯瀬剛二営業部長は「後悔しかない」と謝罪した。

同社によると、亡くなったのは正社員の大竹玖瑠美さん（２２）と契約社員の女性従業員（２５）。２人は地震後、来店客を避難誘導した上で、屋外の駐車場に退避した。しかし、店長から２階店舗の売上金を１階の金庫に移すよう指示され、施設内に戻った。

３日午後、報道陣の取材に応じた湯瀬営業部長は「戻れるのであれば、売上金を金庫に保管してほしい」と店長を通じて指示したと説明した。施設に戻る際にはイオン側から許可を取ることも求めたという。

爆発は７月２８日午後５時５０分ごろ発生。ハビタによると、大竹さんらは、同３５分前後に施設内に戻ったとみられる。その際、入り口付近にいた顔なじみのイオンモール従業員から「気を付けてね」と声を掛けられたという。

８月２日夜には大竹さんの通夜が営まれ、ハビタの上野景真社長らが参列。遺族は「許さんけんね」などと涙ながらに語ったという。湯瀬営業部長は「私が売上金の話を出さなければ、今回のことはなかった。なんで予見できなかったのか、後悔しかない」と声を詰まらせた。

イオンモール熊本の爆発事故に関して謝罪するハビタの湯瀬剛二営業部長＝３日午後、熊本市

イオンモール熊本の爆発事故で亡くなった大竹玖瑠美さんのひつぎを乗せ、葬儀場を出る霊きゅう車＝３日午後、熊本市西区

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