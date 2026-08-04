食品輸出、１０．９％増＝過去最高、緑茶やブリがけん引―２６年上期

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農林水産省は４日、２０２６年１～６月の農林水産物・食品の輸出額が前年同期比１０．９％増の８９７７億円だったと発表した。１５％超増加した前年同期と比べて伸びは鈍化したものの、金額は上半期として過去最高だった。

品目別では、緑茶やブリ、ソース混合調味料など２３品目が過去最高を記録し、全体を押し上げた。最も輸出額が伸びた緑茶は、８３．５％増の４８２億円。欧米や東南アジアで、抹茶ラテやスイーツ向けを中心に需要が高まった。北米や韓国向け需要が堅調なブリは、単価上昇の影響もあって６９．０％増の４３４億円だった。

政府が輸出拡大を目指すコメは、金額が１１．６％増加したものの、数量は１３．７％減少した。コメ価格の高止まりが輸出先での販売に影響したとみられる。

国・地域別の輸出額は、最も大きい米国向けが１５．３％増の１６２６億円。ベトナム向けは３５．４％、韓国向けは２０．５％それぞれ伸びた。

米カリフォルニア州ロサンゼルスの喫茶店で提供されている抹茶ドリンク＝資料（ＡＦＰ時事）

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