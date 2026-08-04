食品輸出、１０．９％増＝過去最高、緑茶やブリがけん引―２６年上期
Newsfrom Japan社会
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農林水産省は４日、２０２６年１～６月の農林水産物・食品の輸出額が前年同期比１０．９％増の８９７７億円だったと発表した。１５％超増加した前年同期と比べて伸びは鈍化したものの、金額は上半期として過去最高だった。
品目別では、緑茶やブリ、ソース混合調味料など２３品目が過去最高を記録し、全体を押し上げた。最も輸出額が伸びた緑茶は、８３．５％増の４８２億円。欧米や東南アジアで、抹茶ラテやスイーツ向けを中心に需要が高まった。北米や韓国向け需要が堅調なブリは、単価上昇の影響もあって６９．０％増の４３４億円だった。
政府が輸出拡大を目指すコメは、金額が１１．６％増加したものの、数量は１３．７％減少した。コメ価格の高止まりが輸出先での販売に影響したとみられる。
国・地域別の輸出額は、最も大きい米国向けが１５．３％増の１６２６億円。ベトナム向けは３５．４％、韓国向けは２０．５％それぞれ伸びた。
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