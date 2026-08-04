「雑魚寝痛い」「断水いつまで」＝避難１週間、疲労限界に―イオン前に献花や色紙・熊本地震

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熊本県で最大震度７を観測した地震は４日、発生から１週間がたった。県内では、７５００人余りが避難所で厳しい生活を続ける。「雑魚寝で体が痛い」「断水はいつまで続くのか」。疲労は限界に達しつつある。爆発事故で７人が死亡したイオンモール熊本（嘉島町）前には、犠牲者を悼む花や色紙も置かれていた。

震度７の揺れに襲われた宇城市では、約３２００人が避難生活を送る。小川防災拠点センターに身を寄せる長谷川ミネ子さん（７２）は「１週間はきつかった。風呂にもあまり入れず、野菜も食べられない」とぐったりした様子。雑魚寝で体が痛むといい、地震でけがをした右足は腫れたままだ。「早く普通の生活に戻りたい」と願った。

橋本愛子さん（８４）は３日前に自宅に戻ったが、家族が不在の日中は同センターで過ごす。橋本さんは「水が出ないのでご飯が炊けない」と訴えた。センターでは４日朝、給水を求めて多くの人が列を作った。会社員の５０代男性は自宅のトイレを流すため毎日水をくみに来る。「いつまでこんな状況なのか」と疲れをにじませた。

宇城市役所に隣接する避難所「ウイングまつばせ」の無職女性（７６）は「自宅が全壊した。子どもや孫と庭でバーベキューをするのが楽しかったのに」と切ない表情で語る。１週間に何度も余震が起きた被災地。「自然は怖い」とつぶやいた。

イオンモール熊本前には、花束や感謝のメッセージを記した色紙が置かれていた。色紙には「あなたがいたからイオン熊本で笑い楽しめました いつどんな時も忘れないよ またね ありがとう」とつづられた。お茶などのペットボトルも数本添えられていた。

イオンモール熊本を週に１回は訪れていたという宇城市の会社員渡辺伸悟さん（３８）は、色紙などが置かれた場所を訪れ手を合わせた。「痛かったよね。怖かったよね」と、犠牲者に思いをはせたという。自宅は半壊状態で断水が続くといい、１週間を「長いようで、あっという間だった」と振り返った。

７歳の長男と訪れた同県大津町の４０代男性は、月に２～３回訪れて買い物などを楽しんでいた。男性は「見慣れた風景と違い、改めてびっくりした」と話し、２人で手をそっと合わせていた。

「イオンモール熊本」付近に花を手向ける男性＝４日午後、熊本県嘉島町

「イオンモール熊本」に向かって、手を合わせる渡辺伸悟さん＝４日午後、熊本県嘉島町

「イオンモール熊本」に向かって手を合わせる親子＝４日午後、熊本県嘉島町

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