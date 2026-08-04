【動画】ベンツ新型ＣＬＡ試乗＝７年ぶり全面刷新の３代目
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発売されて間もないメルセデス・ベンツの新型４ドアクーペ「ＣＬＡ」に３日、千葉県習志野市などで試乗した。日本市場では７年ぶりの全面刷新となる３代目。ハイブリッド車（ＨＶ）の上位モデル「ＣＬＡ２２０」に乗り込み、走行性能や快適性を体感した。
新型ＣＬＡは、ＨＶと電気自動車（ＥＶ）をラインアップする。フロントグリルなどにベンツのエンブレムをモチーフとしたデザインを施し、ブランドを強調。独自開発のオペレーティングシステム「ＭＢ．ＯＳ」を大型セダン「Ｓクラス」に次いで搭載し、利便性を高めた。
試乗車は、１．５リッターのターボエンジンに４８Ｖマイルドハイブリッドシステムを組み合わせたモデル。エンジンは最高出力１９０馬力、最大トルク３００Ｎｍを発揮する。モーターのみでの走行もできる。
新型は、デザインだけでなく走りの質感も一段と磨かれていた。高速道路では静粛性の高さが際立ち、市街地ではしなやかな乗り心地が印象に残った。コンパクトクラスとは思えない上質さを感じた。【時事通信社】
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