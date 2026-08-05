ペット同伴避難、飼い主安心＝被災直後、専門学校が設置―熊本地震

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最大震度７を観測した地震で大きな被害を受けた熊本市では、ペットと一緒に寝泊まりできる避難所が被災当日に設置された。専門学校「九州動物学院」が校舎の一部を無償提供した。避難者数減少で既に受け入れは終えたが、利用者からは「本当に安心できた」と感謝の声が寄せられた。

災害時、ペットの鳴き声や臭いを理由に避難所生活を諦める飼い主は多い。そこで同校は１０年前の熊本地震の際、ペット同伴可能な避難所を初めて開設した。２０２１年には運営について市と協定を結んだ。

地震が起きた７月２８日の夜に設置された避難所では、獣医師１７人が交代で待機してペットの容体変化に対応したほか、学生もボランティアとして活動。避難所には今月２日までに延べ４８世帯８３人がペットの犬や猫、ウサギと共に避難した。

熊本市の本田浩則さん（６１）は地震当日の夜、妻と１３歳の愛猫「みかん」と避難所へ駆け込んだ。みかんには当時脱水症状があったが、避難所で安静に過ごして回復したという。

本田さんの自宅は家具の倒壊などで生活できる状態ではなかった。避難所には猫砂や毛布が準備されるなど環境も整備されており、本田さんは「一緒に避難できて良かった。本当に安心できた」と胸をなで下ろした。

避難は市外からも。７歳と８歳の小型犬２匹を連れ、宇城市松橋町から来た高岡朋子さん（３０）は車中泊中にＳＮＳで避難所の存在を知った。犬用おやつなどの提供もあり、「このような避難所は周りになく、助かった」と感謝した。

九州動物学院の徳田竜之介理事長は、被災時のペットの熱中症リスクを指摘した上で、「ペットも家族の一員。どんな動物も受け入れるつもりだ」と話した。

ペット同伴が可能な避難所に身を寄せる本田浩則さん夫妻と愛猫「みかん」＝７月３０日、熊本市

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