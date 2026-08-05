ペット同伴避難、飼い主安心＝被災直後、専門学校が設置―熊本地震

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最大震度７を観測した地震で大きな被害を受けた熊本市では、ペットと一緒に寝泊まりできる避難所が被災当日に設置された。専門学校「九州動物学院」が校舎の一部を無償提供した。避難者数減少で既に受け入れは終えたが、利用者からは「本当に安心できた」と感謝の声が寄せられた。

災害時、ペットの鳴き声や臭いを理由に避難所生活を諦める飼い主は多い。そこで同校は１０年前の熊本地震の際、ペット同伴可能な避難所を初めて開設した。２０２１年には運営について市と協定を結んだ。

地震が起きた７月２８日の夜に設置された避難所では、獣医師１７人が交代で待機してペットの容体変化に対応したほか、学生もボランティアとして活動。避難所には今月２日までに延べ４８世帯８３人がペットの犬や猫、ウサギと共に避難した。

熊本市の本田浩則さん（６１）は地震当日の夜、妻と１３歳の愛猫「みかん」と避難所へ駆け込んだ。みかんには当時脱水症状があったが、避難所で安静に過ごして回復したという。

本田さんの自宅は家具の倒壊などで生活できる状態ではなかった。避難所には猫砂や毛布が準備されるなど環境も整備されており、本田さんは「一緒に避難できて良かった。本当に安心できた」と胸をなで下ろした。

避難は市外からも。７歳と８歳の小型犬２匹を連れ、宇城市松橋町から来た高岡朋子さん（３０）は車中泊中にＳＮＳで避難所の存在を知った。犬用おやつなどの提供もあり、「このような避難所は周りになく、助かった」と感謝した。

九州動物学院の徳田竜之介理事長は、被災時のペットの熱中症リスクを指摘した上で、「ペットも家族の一員。どんな動物も受け入れるつもりだ」と話した。

ペット同伴が可能な避難所に身を寄せる本田浩則さん夫妻と愛猫「みかん」＝７月３０日、熊本市ペット同伴が可能な避難所に身を寄せる本田浩則さん夫妻と愛猫「みかん」＝７月３０日、熊本市

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