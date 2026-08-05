警官発砲、包丁男が死亡＝威嚇射撃にも応じず接近―大阪府警

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４日午後７時ごろ、大阪府河内長野市木戸西町で、「包丁を持った血だらけの男が暴れている」と１１０番があった。駆け付けた警察官が包丁を持って向かって来た男に拳銃を発砲し、左胸に命中。公務執行妨害容疑などで現行犯逮捕したが、男は搬送先の病院で死亡が確認された。

府警は「亡くなられたことは大変残念。発砲の要件は満たしていると判断されるが詳細については調査中」としている。

府警によると、男は近くに住む無職土屋重吉容疑者（６０）。司法解剖の結果、死因は胸を撃たれたことによる出血性ショックだった。弾は体を貫通していたという。

スーパー出入り口付近で暴れているとの通報を受け、河内長野署員５人が臨場し、近くの路上で土屋容疑者を発見。男性巡査部長（３２）は包丁を捨てるよう警告したが応じなかったため、上空に１発威嚇射撃した。それでも向かって来たため、同容疑者に向けて１発発射したという。５人にけがはなかった。

警察官が男に発砲した現場付近＝４日午後、大阪府河内長野市

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