夏の風物詩に暗い影＝笛で警戒、河川に忌避剤も―クマ対策入念・東北三大祭り

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多くの観光客を引きつける夏の風物詩、東北三大祭りに、出没が相次ぐクマが暗い影を落としている。「中止にはしたくない」。全国から訪れる人に安心して楽しんでもらうため、主催者らは会場周辺の警備を強化するなど対策に力を入れる。

２００万人以上の来場を見込む「仙台七夕まつり」の舞台、仙台市。４～７月のクマ出没件数は２１６件で、前年同期より４割増えた。河川敷の茂みに身を隠し、川沿いに市街地まで来る傾向があり、４月には市役所の約１キロ先に体長約１．５メートルのクマが約１０時間とどまる事態も発生した。

事務局の仙台商工会議所によると、クマが近寄らないように、今月６～８日の期間中は毎朝、会場近くの川沿いで約１時間、電子ホイッスルを鳴らす。河川敷の２０カ所に忌避剤入りのボトルも置き、観光案内所にはクマスプレーを配備。引きつける要因になるごみなどを放置せず、持ち帰るようにＳＮＳなどで来場者にも呼び掛ける。

ただ、いずれも初めての取り組みといい、「何が正解か手探りの状態」（担当者）。決め手となる対策がない中、クマ対策用カメラが姿を捉えると、市や警察に加え、今回、主催者側にもメールが届く態勢を構築した。会場から最大約１キロの範囲に出没した場合、祭りの中止も検討する方針という。

秋田市で６日まで続く「秋田竿燈（かんとう）まつり」では、市職員が期間中、午前と午後の１日２回、クマスプレーを手に会場周辺をパトロールする。クマが目撃された場合、会場との距離に応じ、「来場者にアナウンスする」「中断・中止を検討する」などと３段構えで対応する。

一方、７日までの６日間で約１００万人の来場が見込まれる青森市の「青森ねぶた祭」は、会場から約１キロ圏内にクマが出没した場合、「中止も検討する」と決めたほかは目立った対策を取っていない。

「太鼓やはやしの音が大きく、クマが近づくのは考えにくい」との意見があることに加え、ねぶたを運行するコースは約３．１キロと長く、主催者は「警戒に当たるには範囲が広過ぎる」と対策の難しさを訴えている。

クマ対策用のカメラを設置する作業員＝５月１９日、仙台市青葉区

クマ対策の電子ホイッスルと案内板＝４日、仙台市青葉区

クマ対策の電子ホイッスルを手にする「仙台七夕まつり」の担当者＝４日、仙台市青葉区

秋田市で行われている「秋田竿燈まつり」＝３日

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