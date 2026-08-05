工場で９人死亡「重く受け止める」＝日本製紙社長が会見―熊本・八代市

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熊本地震で工場の煙突が倒壊し９人が死亡したことについて、日本製紙の瀬辺明社長は５日、八代市役所で記者会見した。冒頭、「極めて重く受け止めている。亡くなられた方々に深く哀悼の意を表すとともに、ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げる」と述べ、頭を下げた。

同社は会見で、工場内には煙突が５本あり、このうち、鉄筋コンクリート製の高さ８０メートルの煙突が地震で中央部分から崩れたと説明。死亡した９人は、近くにある２階建ての事務所にいて巻き込まれたと明らかにした。ほかにも煙突が２本損傷したという。

事務所には当時、同社社員と空調メンテナンスに訪れていた取引先の従業員ら１１人がいた。このうち、社員２人は救助された。

倒壊した煙突は１９７０年に建設されたもので、認可を受けており、法令上の基準は満たしていたと強調。１０年前の熊本地震後、補強工事も行っていたという。

同社は今後、専門家らによる調査委員会を立ち上げ、事故原因などを調べる。工場の閉鎖については「現時点で考えていない」とした。

最大震度７を観測した地震で従業員ら９人が死亡したことを受け、記者会見の冒頭、頭を下げる日本製紙の瀬辺明社長（中央）ら＝５日午後、熊本県八代市

最大震度７を観測した地震で従業員ら９人が死亡したことを受け、記者会見する日本製紙の瀬辺明社長＝５日午後、熊本県八代市

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