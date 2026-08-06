核廃絶へ、発信と実行を＝被爆８１年、広島原爆の日―市長「国際法ないがしろに」

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広島は６日、８１回目の原爆の日を迎えた。広島市中区の平和記念公園では、市主催の平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族、高市早苗首相ら約５万人が参列。松井一実市長は平和宣言で、「核を脅しの道具に使った軍事侵攻や国際法をないがしろにする大国の横暴な振る舞いが繰り返されている」と指摘し、各国の指導者に核廃絶に向けた決意の発信と政策実行を呼び掛けた。

式典には過去最多の１２１の国・地域と欧州連合（ＥＵ）代表部が参列。原爆投下時刻の午前８時１５分に「平和の鐘」が打ち鳴らされ、参列者は１分間の黙とうをささげた。

松井市長は宣言で、家族の無残な姿を目の当たりにするなどした被爆者３人の体験を紹介。核兵器使用が容認されかねない情勢に危機感を示し、核廃絶を「理想で終わらせない」ため、若い世代に行動を呼び掛けた。

今年の核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議で成果文書を採択できなかったことにも言及。世界の指導者に「いつまで失望させ続けるのか」と訴えた。日本政府には、１１月に予定される核兵器禁止条約再検討会議へのオブザーバー参加や被爆者援護の充実を求めた。

高市首相はあいさつで、非核三原則を「堅持している」とした上で、唯一の戦争被爆国として、核兵器廃絶への努力を「たゆまず続けていく使命を担っている」と強調した。被爆の実相を伝えることは「核軍縮に向けたあらゆる取り組みの原点として重要」と語った。

国連の中満泉軍縮担当上級代表（事務次長）はグテレス事務総長のメッセージを代読。核兵器廃絶を掲げた１９４６年の国連総会決議第１号に触れ、「約束はいまだ果たされていないが、決して不可能ではない」と強調した。

平和記念式典で平和宣言を読み上げる広島市の松井一実市長＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

平和記念式典で打ち鳴らされた「平和の鐘」＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

平和記念式典で、原爆死没者名簿を慰霊碑に納める広島市の松井一実市長（右）と遺族代表＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

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