「核なき平和な世界を」＝被爆者ら、追悼の祈り―広島・平和記念公園

Newsfrom Japan

原爆投下から８１年を迎えた６日、広島市中区の平和記念公園には未明から多くの被爆者や遺族らが訪れた。「核兵器のない平和な世界を」。記憶の風化が懸念される中、人々は原爆死没者慰霊碑の前で祈りをささげた。

同市南区の日浦絹子さん（８３）は２歳の時、爆心地から約２キロの自宅で被爆した。父に抱かれて逃げ惑う中でがれきの下敷きになったが、救助されて一命を取り留めた。胎内被爆者の夫は８年前に亡くなり、被爆者だった両親も他界している。日浦さんは夫や両親に、今年も「元気にしてるよ」と報告した。

岩井史博さん（８９）＝同市中区＝の祖母は被爆死したが、遺骨は今も見つかっていない。核政策を巡る小泉進次郎防衛相の「タブーなく議論を」との発言については「とんでもない話。戦争は絶対に避けなきゃいけんと音頭を取るのが政府の役割だ」と語気を強めた。「もうあまり生きられんでしょうけど、絶対に戦争はダメと言いたい」と語った。

医師の下田浩子さん（７１）＝同市安佐北区＝は、母や伯父らが爆心地から約５００メートル付近で被爆し、伯父は家の下敷きとなって死亡した。平和への思いを込めて花を供え、「被爆者が少なくなる中、私たち被爆２世が語り継ぐ必要がある」と力を込めた。

毎年訪れるという前原光子さん（８７）＝同市南区＝は、救護被爆した母の眠る慰霊碑に「会いに来たよ」と手を合わせ、平和を願った。

２歳で両親らと入市被爆した女性（８３）＝同市中区は、両親から焼け野原になった町の様子を聞いて育った。女性は８１年前に思いをはせ、「子どもや孫には平和に暮らしてほしい」と祈った。

小学５年の息子と訪れた男性は、両親と両祖父母が被爆した。線香を供え、「二度と戦争や核兵器使用が起きないよう考えないといけない」と表情を引き締めた。

８１回目の原爆の日を迎え、原爆死没者慰霊碑を訪れ、手を合わせる人たち＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

８１回目の原爆の日を迎え、原爆死没者慰霊碑前で祈りをささげる人と原爆ドーム＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

８１回目の原爆の日を迎え、原爆死没者慰霊碑を訪れ、手を合わせる人たち＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

８１回目の原爆の日を迎え、原爆死没者慰霊碑前で手を合わせる人＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]