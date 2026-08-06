北朝鮮、日本海に短距離弾道ミサイル＝日本のＥＥＺ外に落下

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【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮は６日午後５時（日本時間同）ごろ、東部・江原道元山周辺から日本海に向けて短距離弾道ミサイル１発を発射した。日本の防衛省によると、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下し、周辺の航空機や船舶への被害は確認されていない。

小泉進次郎防衛相は記者団に「一連の北朝鮮の行動はわが国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものだ」と強調。北京の大使館ルートを通じ、北朝鮮に厳重に抗議したと明らかにした。

韓国軍は「追加発射に備えて監視と警戒を強化している」と説明し、「韓米日でミサイルに関する情報を緊密に共有している」と強調した。

北朝鮮はたびたびミサイル発射実験を行って軍事力を誇示。日本や韓国をけん制する動きを強めている。北朝鮮メディアは、６月２５日に「戦術弾道ミサイル」に関する試験を行ったと報じており、事実であれば弾道ミサイル発射はそれ以来とみられる。

朝鮮中央通信が伝えた北朝鮮の弾道ミサイル発射の様子＝４月（ＥＰＡ時事）

北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、記者団の取材に応じる小泉進次郎防衛相＝６日午後、防衛省

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