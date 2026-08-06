ソフトバンクＧ、純利益１７．７％減＝円安響き、為替差損膨らむ―４～６月期

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ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が６日発表した２０２６年４～６月期連結決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期比１７．７％減の３４７３億円だった。米ドル建て負債が多く、為替相場の円安で為替差損１４６０億円（前年同期は１４３２億円の差益）を計上したことが響いた。

売上高は１０．９％増の２兆１９５億円。本業の投資利益は１兆８５９３億円で、前年同期から４倍近く伸びた。昨年出資した米半導体大手インテルの株価が上昇したため。一方、新興企業に投資する傘下の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド（ＳＶＦ）」の投資利益は大きく減少した。

傘下の英半導体設計大手アームは人工知能（ＡＩ）需要の継続で売り上げは伸びたが、エンジニアの増員で研究開発費などが増え、ＡＩ関連事業の赤字幅が拡大。全体の利益を押し下げた。後藤芳光専務は記者会見で「データセンター向けのＣＰＵ（中央演算処理装置）の市場規模はさらに拡大する」と述べ、ＡＩ関連事業の収益改善に期待を示した。

ソフトバンクのロゴマーク（ＡＦＰ時事）

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