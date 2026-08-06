非核三原則、にじむ持論＝高市首相、安保文書改定を意識

政治・外交

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高市早苗首相は広島市で行った６日の記者会見で、非核三原則の見直しを否定しなかった。持論の「持ち込ませず」見直しへ、意欲をにじませた格好だ。政府は安全保障関連３文書を年内に改定する方針で、三原則の扱いが焦点の一つとなる。首相と面会した被爆者団体からは強い疑問が呈された。

「予断することは差し控える」。首相は会見で、文書改定に伴って三原則を見直すのか問われ、こう説明。その上で「政策上の方針として堅持している」と強調した。

首相は就任前、「持ち込ませず」について「国民の安全が脅かされる危機的な状況で、核を搭載した米艦の寄港も認めないのか」などとたびたび言及。７月の参院決算委員会では、文書改定に関し「あらゆる課題を議論の俎上（そじょう）に載せる」と明言していた。

会見に先立つ原爆死没者慰霊式・平和祈念式のあいさつも「堅持している」。近年の首相では石破茂氏や岸田文雄氏は「堅持しながら」「堅持しつつ」などと三原則の維持を前提としていた。首相周辺は高市氏の意図について、「今後の議論を見据えてのことだ」と文書改定が視野にあると認めた。

政権内では核政策に関し、前のめりな発言が目立つ。昨年１２月には政府高官が「日本は核（兵器）を保有すべきだ」と発言。小泉進次郎防衛相も「危機感を持ってタブーなく議論しなければならない」と訴える。日本維新の会の吉村洋文代表は６日、「持ち込ませず」について記者団に「議論の余地がある」と述べた。

首相は広島市内のホテルで被爆者と面会。出席者から「政府は防衛力強化を進める中で、三原則を見直すのか」と問われた。受け取った要望書には「私たちの願いに逆行し、許すわけにいかない」と記載されていたが、首相は「三原則を堅持している」と繰り返した。

記者会見する高市早苗首相＝６日午前、広島市中区記者会見する高市早苗首相＝６日午前、広島市中区

被爆者代表から要望を聞く会であいさつする高市早苗首相＝６日午前、広島市中区被爆者代表から要望を聞く会であいさつする高市早苗首相＝６日午前、広島市中区

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