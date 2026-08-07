被爆樹木から希望の音色＝バイオリンに再生、各地で演奏―「生命力を感じて」・広島
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８１年前の６日、広島の爆心地から半径約２キロ以内で閃光（せんこう）を浴びながらも生き抜いた「被爆樹木」。枯死したため焼却予定だった樹木が昨年、バイオリンに生まれ変わり、希望の音色を響かせている。広島市出身の演奏家白井朝香さん（６１）は「音色を通じ、樹木の生命力を感じてほしい」と話す。
今月１日、白井さんは市内で平和をテーマにしたコンサートを開いた。奏でるバイオリンは、爆心地から約５３０メートル地点で被爆したムクノキを加工して作られた。市が長年管理してきたが、２０２２年に枯死した樹木だ。焼却予定だったものを地元のロータリークラブが引き取り、被爆８０年に当たる昨年にバイオリンとしてよみがえらせた。
国内外１００カ所以上で演奏会を行ってきた白井さんはこの日も、バイオリンの背景を紹介し、平和への祈りを込めた１２曲を演奏。生後３カ月で被爆した女性（８１）は「平和への願いが伝わってきた」と評価。被爆二世の中本里花さん（６２）は「先代の被爆体験を語り継ぐ難しさを感じているが、新たな継承の形に感動した」と話していた。
白井さんは「被爆体験者の言葉に勝るものはない」と強調。その上で、「このバイオリンを使った演奏によって、私たちの世代でも体験者の思いを伝えていきたい」と力を込めた。
市によると、市登録の被爆樹木は４月時点で１５９本ある。被爆樹木を約４０年管理する樹木医の堀口力さん（８１）は「原爆を経験した木が違う形で残り、新たな役割を果たしている」と歓迎する。
日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が２年前にノーベル平和賞を受賞した際は、授賞式があったノルウェーの首都オスロの植物園に被爆樹木の種が植えられた。堀口さんは「木を植えることで平和を育てる。原爆の悲惨さとともに、命のたくましさも伝えたい」と話している。
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