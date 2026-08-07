４月３０日の介入、過去最大６兆円＝大型連休中、３日で１１．７兆円―財務省

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財務省が７日発表した４～６月期の為替介入実績によると、政府・日銀は４月３０日に６兆２７８７億円の円買い・ドル売り介入を実施した。円安阻止を狙った為替介入の１日当たりの金額としては、２０２４年４月２９日の５兆９１８５億円を上回って過去最大。４月３０日のほか、５月４、６日にも介入を行った。

５月４日の介入額は７８０２億円、６日は４兆６７５９億円だった。介入は直ちに実施の有無を公表しない「覆面」の形で行われ、今回の発表で実施日と１日当たりの介入規模が明らかになった。政府・日銀による為替介入は２４年７月以来で、財務省によると、３日間の総額は１１兆７３４９億円に上った。

円相場は４月３０日夜、１ドル＝１６０円台で推移していたが、介入により一時１５５円台に急上昇。５月に入ってからも断続的に急騰する場面があった。４月の介入直前には、片山さつき財務相が「いよいよ断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と発言。三村淳財務官も「最後の退避勧告だ」と警告していた。

財務省＝東京都千代田区

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