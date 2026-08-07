玉木、橋本氏の一騎打ちに＝国民民主代表選、世代交代も争点

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国民民主党は７日、党代表選（２２日告示、９月６日投開票）の立候補を受け付け、玉木雄一郎代表（５７）と橋本幹彦衆院議員（３０）が届け出た。党の「顔」を長く務める現職に若手が挑む一騎打ちの構図が確定。事実上の選挙戦に入る。高市政権との向き合い方などに加え、党の世代交代も争点となりそうだ。

玉木氏の３選が有力視される中、同党は代表選の論戦を通じて存在感をアピールし、党勢回復を目指す。

玉木氏は届け出後、記者団の取材に応じ「地域、若手の力を引き出し、党を次のステージに持っていく」と強調。２０２８年参院選について「野党第１党を目指し議席を伸ばす」との目標を掲げた。「対決より解決の姿勢は変わらない」とも訴えた。

一方、橋本氏は記者団に「国家像と組織、人材育成を備える党にする」と主張。玉木氏が中心の党運営に関して「いろいろ意見が出ている」と述べ、組織の在り方や意思決定のプロセスを見直す考えを示した。

玉木氏は２０年９月の結党以来、代表を務めている。

橋本氏は元航空自衛官。２４年衆院選で初当選し、現在２期目。今年２月の衆院選は埼玉１３区で敗れたが、比例代表北関東ブロックで復活当選した。

代表選は玉木氏の任期満了に伴うもので、計１５９ポイントを争う。党所属国会議員５３人に１人１ポイントを付与。地方議員と党員・サポーターは５３ポイントずつが割り当てられ、得票に応じてドント式で配分される。

国民民主党の代表選の立候補を届け出た橋本幹彦衆院議員（右）＝７日午前、国会内

国民民主党の代表選の立候補を届け出た玉木雄一郎代表（右）＝７日午前、国会内

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