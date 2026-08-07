調査資産家から多額現金、競艇に＝２０代税務署員、脱税容疑も―「実家仕送り」うそ、免職・国税当局

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税務調査対象の資産家から現金をだまし取ったほか、受領した多額の現金を元手にした競艇の所得を申告せず１億円余りを脱税したとして、関東信越国税局は７日、竜ケ崎税務署（茨城県）の松尾康成事務官（２５）を懲戒免職処分とした。国税当局は詐欺容疑で書類送検し、所得税法違反などの容疑でも検察に告発した。「競艇にのめり込み、生活費もままならなかった」と話している。

発表によると、事務官は浦和税務署配属後の２０２３年１２月～２６年１月、調査対象だったさいたま市内の資産家の高齢女性に「修正申告書に誤りがあり、新たに税金が発生する」とうそを言い、約８５万円を詐取するなどした疑い。２５年までの３年間にも、競艇の払戻金など計約３億３４００万円の所得を期限内に申告せず、計約１億３５００万円を脱税した疑いが持たれている。

事務官は個人課税部門に所属し、女性とは調査を通じて親しくなった。２２年１１月以降、「実家への仕送りがある」とうそをついて自宅を訪ねるたびに現金をもらい、計約１億５０００万円を受領。遊興に使ったほか、舟券購入の元手にしていた。

同僚からも借金して舟券を買っていたという。上司に注意された際、「競艇はやめた。借金はない」と話していた。

首藤好明・関東信越国税局総務部長の話 厳粛に受け止め、再発防止に万全の措置を講じる。

関東信越国税局＝さいたま市中央区

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