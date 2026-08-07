「主犯格」川口被告に無期懲役＝江別集団暴行死―札幌地裁

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北海道江別市で２０２４年、千歳市の大学生長谷知哉さん＝当時（２０）＝が６人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた当時１８歳の元アルバイト川口侑斗被告ら２人の裁判員裁判の判決が７日、札幌地裁であった。高杉昌希裁判長は川口被告を「主犯」と認定した上で、いずれも求刑通り、川口被告に無期懲役、当時１７歳の少年に懲役３０年を言い渡した。

事件は長谷さんと元大学生八木原亜麻被告（２１）の交際トラブルがきっかけで起きた。高杉裁判長は川口被告を、暴行や金品の要求を開始しただけでなく、「共犯者を暴行に誘引し、被害者を全裸にして頭髪に火を付けるなどの残忍な行為を提案し、暴行をエスカレートさせた」と非難。「終始共犯者を主導して犯行に及んだと言うべきであり、主犯であるとの評価が相当」と述べた。

少年については、「川口被告に次いで多数の暴行に及んだ。犯行を主導したとは言えないが責任は大きい」と指摘した。

判決によると、川口被告と少年は２４年１０月２５～２６日、八木原被告ら４人と共謀し、江別市の公園で長谷さんに殴る蹴るなどの暴行を加え、「全部出せ」などと言って現金やクレジットカードを奪い、長谷さんを外傷性ショックで死亡させた。

札幌地裁＝札幌市中央区

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