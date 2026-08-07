食料自給率が過去最低に＝２５年度３７％、コメ消費減で―農水省

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農林水産省は７日、２０２５年度の食料自給率（概算値）がカロリーベースで前年度比１ポイント低下し、３７％になったと発表した。１９９３年度や２０１８、２０年度も同じ３７％だったが、小数点以下まで比較すると、過去最低を更新した。カロリーベースの自給率を下支えするコメの消費量減少が響いた。

政府は食料自給率を３０年度に４５％とする目標を掲げるが、１０年度以降は３０％台後半でほぼ横ばいの推移が続いている。

品目別では、コメの自給率が９６％だった。１人当たりの年間消費量は５２キロと、前年度から１．３キロ減少。これによりコメ全体の供給熱量が減った上、特に価格が高騰した国産米の減少幅が大きかったことで、自給率全体が下押しされた。このほか畜産物が１７％、小麦が１６％、野菜が７３％だった。

農水省の試算によると、日本のカロリーベースの食料自給率は先進７カ国（Ｇ７）の中で最も低い水準にある。食料供給のうち、国産で賄えない６３％分は米国（２６％）やカナダ（１１％）、豪州（１０％）などからの輸入に頼る。自給率が下がれば紛争や為替変動などの影響を受けやすく、食料安全保障上のリスクとなる。

農林水産省＝東京都千代田区

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