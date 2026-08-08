外務省幹部、ＳＮＳ発信に注力＝誤情報の拡散阻止狙う

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外務省の幹部職員が、個人名でＳＮＳの情報発信に取り組んでいる。高橋美佐子アフリカ部長がＸ（旧ツイッター）を開始し、国際協力局も課長クラスが投稿。海外との交流事業などに対する世論の風当たりが強まる中、誤情報の拡散を迅速に阻止したい考えだ。

「一部に本件予算がアフリカ高校生の訪日のみを対象としているといった誤認があるようです」。高橋氏は７月上旬、日本とアフリカの高校生らが相互訪問する交流事業「アフリカユースプログラム」への批判に対し、自身のＸで懸念を示した。

総額約１０億円の事業で、６～７月にアフリカから高校生１２４人が来日すると、ＳＮＳに「アフリカ高校生に１人１０００万円」などの書き込みがあふれた。事態を重く見た高橋氏はすぐにＸのアカウントを開設。事業の意図や狙いを記して「反論」に努めた。

国際協力局も６月、インターネット投稿サイト「ｎｏｔｅ（ノート）」にアカウントを開設した。初回は原田貴政策課長が政府開発援助（ＯＤＡ）の重要性に関する記事を執筆。世論の理解を深めるのが狙いで、今後も課長クラスが持ち回りで定期的に発信する方針だ。

積極発信の背景には、日本とアフリカの都市間で人的交流を図る国際協力機構（ＪＩＣＡ）の「ホームタウン」事業を巡る昨年の苦い教訓がある。ＳＮＳで「移民が増える」との誤情報が拡散し、自治体などに抗議が殺到。事業の撤回に追い込まれた。

同省は公式アカウントを有するが、休日などは「初動対応」が遅れるケースも少なくない。個人名で発信する意義について、幹部は「複雑な手続きを経ずスムーズに投稿できる」と強調した。

外務省の高橋美佐子アフリカ部長が開設したＸ（旧ツイッター）アカウント（高橋氏のＸより）

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