熊本の１２歳、ＮＹ殿堂で演奏＝バイオリン最優秀賞、「自分も頑張らねば」

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【ニューヨーク時事】熊本市東区在住の小学６年生、岩井天音さん（１２）が今月１日、米ニューヨークにある「音楽の殿堂」カーネギーホールの舞台でバイオリンを披露した。熊本県民が最大震度７を観測した地震から立ち直ろうとする中、「自分も頑張らないといけない」との思いで、フランツ・ワックスマン作曲の「カルメン幻想曲」を軽やかに奏でた。

約２５０人の観客に物おじすることなく、大きな拍手を浴びた岩井さんは「カーネギーホールは音の響きがとても良かった」と話した。夢は「世界で活躍するバイオリニストになる」ことといい、「ここで演奏したことで夢に近づけたと思う」と余韻をかみしめた。

岩井さんに合わせてピアノを演奏したスペイン出身の音楽家フェリックス・アルダナスさんは「天音はカルメン幻想曲の感情を理解している。年齢を考えると驚くべき演奏家だ」と指摘。これを機に「多くのコンサートホールで演奏する機会を得られるよう願っている」と述べた。

ともに弦楽器奏者である父宏司さん、母芙美さんの下、２歳でバイオリンに触れ、４歳から本格的に練習を開始。普段は地元の「鶴屋百貨店」での演奏会などで腕を磨いているという。今回、世界中から優れた音楽家を発掘する「マンハッタン国際音楽コンクール」に両親が送付した動画が審査員の目に留まり、１７歳以下の部門で最優秀賞を獲得。他部門の受賞者と共に演奏会に招かれた。

７月１７日には熊本市の大西一史市長を表敬訪問し、応援の言葉を掛けられた。だが、渡米前日の２８日に自宅で練習中、地震が発生。自宅に大きな被害はなかったが、不安を抱えながら熊本を後にした。夢の舞台での演奏を終え、「帰ったら祖父母や友達に大丈夫だったか聞きたい」と語った。

米ニューヨークのカーネギーホールでの演奏を控え、取材に応じる岩井天音さん（右）とスペイン出身の音楽家アルダナスさん＝７月３１日

米ニューヨークのカーネギーホールで、バイオリン演奏のリハーサルをする岩井天音さん（手前）。奥はスペイン出身の音楽家アルダナスさん＝７月３１日（父宏司さん提供・時事）

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